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لوكاكو يخوض تدريبه الأول مع الإنتر

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن إنتر ميلانو الإيطالي تعاقده بشكل رسمي مع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو قادما من مانشستر يونايتد الإنجليزي بعد اجتيازه الفحص الطبي الروتيني .

ورحب إنتر في بيانه بالمهاجم البلجيكي الذي وقع على العقود الرسمية داخل مقر النيراتزوري بعدما وصل صباح الخميس واجتاز بنجاح الفحص الطبي وخاض تدريبه الأول رفقة المدرب أنطونيو كونتي.

ويمتد العقد الذي وقعه لوكاكو مع الإنتر لخمس سنوات أي حتى يونيو عام ألفين وأربعة وعشرين في صفقة قدرتها تقارير صحفية إيطالية بقرابة خمسة وثمانين مليون يورو يدفعها النادي الإيطالي للشياطين الحمر .

ويعتبر لوكاكو الهداف التاريخي لمنتخب بلجيكا حيث تمكن من تسجيل ثمانية وأربعين هدفا في إحدى وثمانين مباراة دولية .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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