اخبار الرياضة

الانصار يتوج بلقب براعم الجبل الأخضر لكرة القدم 

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – خاص
توج فريق كرة القدم بنادي الانصار بكأس بطولة الجبل الأخضر لفئة البراعم عقب تفوقه على فريق البرانس بأربعة أهداف مقابل هدفين  .
وجاءت المباراة التي أقيمت بملعب المرحوم صلاح سالم بمدينة شحات مثيرة وسريعة في أغلب دقائقها .
وشهد اللقاء حضور جماهيري كبير، إضافة إلى حضور رئيس وأعضاء الاتحاد الفرعي لكرة القدم بالجبل الأخضر .
وتم عقب انتهاء المباراة وفي تسليم كأس البطولة لفريق الانصار وتوزيع القلائد على أصحاب الترتيب الأول، والثاني .

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اخبار ليبيا 24

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