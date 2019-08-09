الانصار يتوج بلقب براعم الجبل الأخضر لكرة القدم 

أخبار ليبيا 24 – خاص

توج فريق كرة القدم بنادي الانصار بكأس بطولة الجبل الأخضر لفئة البراعم عقب تفوقه على فريق البرانس بأربعة أهداف مقابل هدفين .

وجاءت المباراة التي أقيمت بملعب المرحوم صلاح سالم بمدينة شحات مثيرة وسريعة في أغلب دقائقها .

وشهد اللقاء حضور جماهيري كبير، إضافة إلى حضور رئيس وأعضاء الاتحاد الفرعي لكرة القدم بالجبل الأخضر .

وتم عقب انتهاء المباراة وفي تسليم كأس البطولة لفريق الانصار وتوزيع القلائد على أصحاب الترتيب الأول، والثاني .

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