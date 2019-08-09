اختتام دورة المرافق الرياضي

اختتمت الخميس بمقر الأكاديمية الأولمبية بطرابلس الدورة التدريبية للمرافق الطبي الرياضي وذلك بمشاركة العديد من المتخصصين بهذا المجال والذين يمثلون عدة أندية بطرابلس والمنطقة الغربية والوسطى.

وتلقى المشاركون في هذه الدورة دروسا ومحاضرات قيمة عن الإصابات الرياضية وعلاجها باستخدام الشريط اللاصق.

وعقب انتهاء المحاضرات قامت الهيئة العامة للشباب والرياضة المنظمة لهذه الدورة بتوزيع شهادات المشاركة وسط فرحة الجميع بما تلقوه من علوم وأساليب حديثة في الإصابات الرياضية وطرق علاجها.

وعلى هامش الاختتام قال “عبدالفتاح قنبيج” المسؤول الأول عن الدورة إن الهيئة تسعى للرفع من مستوى الكفاءات الرياضية بالأندية وهناك خطط مستقبلية لإقامة المزيد من الدورات التدريبية سيتم الإعلان عنها لاحقاً للاهتمام والرقي بالمنظومة الرياضية

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