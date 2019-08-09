تعرف على موعد مباراة الأهلي ببنغازي والإسماعيلي الجديد

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد النادي الأهلي بنغازي أن نادي الإسماعيلي المصري طلب تغيير موعد مباراته أمام الأهلي بنغازي .

وكان الإسماعيلي قد طالب بتقديم موعد مباراة الذهاب من كأس محمد السادس للأندية الأبطال الى يوم الواحد والثلاثين من أغسطس الجاري، بسبب أن الموعد السابق كان من ضمن أيام الفيفا .

وأوضحت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي بنغازي على فيسبوك أن الأهلي اقترح أن تكون المباراة بتاريخ الثالث عشر من سبتمبر المقبل، وهو ماوافق عليه الأسماعيلي ومسؤول المسابقات بالاتحاد العربي .

وبهذا ستكون مواعيد مواجهاتي الأهلي بنغازي والإسماعيلي ذهابا بتاريخ الثالث عشر من سبتمر المقبل بالإسماعيلية، والإياب بتاريخ السابع والعشرين من نفس الشهربتونس .

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