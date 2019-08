الإسماعيلي المصري يستعد لمواجهة أهلي بنغازي بمباراة مع كوكا كولا

المتوسط:

استقر الجهاز الفني للنادي الإسماعيلي المصري، على ملاقاة كوكا كولا يوم 20 أغسطس الجاري ودياً في معسكر المغلق بمدينة 6 أكتوبر استعداداً لملاقاة بطل ليبيا .

وينتظم لاعبو فريق الكرة الأول بالإسماعيلي في معسكر مغلق بمدينة السادس من أكتوبر في الفترة من 14 أغسطس وحتى 24 من نفس الشهر ، ضمن برنامج اعداد الفريق لخوض منافسات النسخة الجديدة لبطولتي الدوري المحلى وكأس محمد السادس “البطولة العربية” للأندية الأبطال.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة أهلي بنى غازي الليبي في دور الـ 32 للبطولة العربية والمقرر لها 13 سبتمبر المقبل

وكان الإسماعيلي قد طالب بتعديل موعد لقاء الذهاب ليقام يوم 13 سبتمبر المقبل بدلًا من يوم 6 من الشهر نفسه بعد ترحيب الفريق الليبي.

