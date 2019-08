أربيش أول مدرب ليبي في الدوري العراقي

بات المدرب عبدالحفيظ أربيش أول ليبي ينشط بشكل رسمي في الدوري العراقي لكرة القدم بعد الاتفاق مع إدارة نادي زاخو من أجل الإشراف على تدريب الفريق الصاعد حديثا للأضواء.

وقال عبدالحفيظ العقوري وكيل المدرب إن عقد أربيش مع نادي زاخو يمتد لموسم رياضي واحد.

وأضاف لموقع أن أربيش بانتظار استخراج التأشيرة العراقية ومن ثم سيسافر للعراق بعد عيد الأضحى مباشرة ليبدأ مهامه رسميا في تدريب الفريق.

ويعد عبد الحفيظ أربيش الشهير بـ “حفاظي” أحد الأسماء المعروفة في الكرة الليبية، حيث سبق له تدريب المنتخب الليبي الأول وعدد من فرق الدوري الليبي، أبرزها السويحلي والمدينة والنصر والصقور.

