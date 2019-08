المتوسط:

أعلن النجم الساحلي تعاقده الرسمي مع اللاعب الليبي مهند عيسى لمدة 3 مواسم بعد نجاحه في الاختبارات الفنية والطبية.

وتجدر الإشارة إلى أن مهند عيسى “25 عاما” الذي يجيد كلاعب وسط مدافع قد وقع على العقود الرسمية، بحضور رئيس النجم الساحلي رضا شرف الدين.

من جهة أخرى اختار المدير الفني لفريق جوهرة الساحل فوزي البنزرتي، 27 لاعبا لقائمة الفريق التي ستخوض المرحلة الإعدادية القادمة فيما تم إلحاق بقية اللاعبين ومن بينهم المهاجم البوروندي شاكا بيانفوني بالفريق الثاني.

The post النجم الساحلي يضم رسميا الليبي مهند عيسى appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية