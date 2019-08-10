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“براعم الأنصار” يتوجون ببطولة الجبل الأخضر 

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

احتضن ملعب نادي الصداقة في مدينة شحات نهائي بطولة الجبل الأخضر لفئة البراعم والذي جمع بين فريقي الأنصار من البيضاء والبرانس من القبة.

المباراة النهائية شهدت منافسة قوية إذ حسمها براعم الأنصار بأربعة أهداف مقابل هدفين للبرانس، وشهد اللقاء النهائي  حضور مشجعي الفريقين إضافة إلى أعضاء الاتحاد الفرعي لكرة القدم.

وفي نهاية اللقاء تم توزيع القلائد والكأس لصاحب الترتيب الأول والثاني وسط أجواء رائعة كما تم إعلان الجوائز الخاصة إذ تحصل حارس فريق البرانس على أفضل حارس في البطولة بينما ذهبت جائزة أفضل لاعب للاعب البرانس الصابر عثمان علي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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