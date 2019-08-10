“براعم الأنصار” يتوجون ببطولة الجبل الأخضر 

احتضن ملعب نادي الصداقة في مدينة شحات نهائي بطولة الجبل الأخضر لفئة البراعم والذي جمع بين فريقي الأنصار من البيضاء والبرانس من القبة.

المباراة النهائية شهدت منافسة قوية إذ حسمها براعم الأنصار بأربعة أهداف مقابل هدفين للبرانس، وشهد اللقاء النهائي حضور مشجعي الفريقين إضافة إلى أعضاء الاتحاد الفرعي لكرة القدم.

وفي نهاية اللقاء تم توزيع القلائد والكأس لصاحب الترتيب الأول والثاني وسط أجواء رائعة كما تم إعلان الجوائز الخاصة إذ تحصل حارس فريق البرانس على أفضل حارس في البطولة بينما ذهبت جائزة أفضل لاعب للاعب البرانس الصابر عثمان علي.

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