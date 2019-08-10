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السيتي يبدأ رحلة الدفاع عن لقب البريمرليغ

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يلتقي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز مانشستر سيتي مع نظيره وست هام على الملعب الأولمبي بالعاصمة لندن في أولى مبارياته في البريمرليغ للموسم الجديد .

وسيخوض الستي المباراة بمعنويات مرتفعة بعد حصوله على الدرع الخيرية على حساب ليفربول بركلات الترجيح الأسبوع الماضي، حيث يسعى السيتزن بقيادة المدرب بيب غوارديولا لحصد النقاط الثلاث في أولى مباريات الفريق بالدوري الممتاز.

وسيدخل السيتي المباراة بجل اللاعبين الأساسيين فيما يفتقد لجهود الألماني ليروي ساني بعد تعرضه للإصابة بالرباط الصليبي فيما سيعود للمشاركة الثنائي الجزائري رياض محرز المتوج مع منتخب بلاده بكأس أمم أفريقيا والإسباني إيميرك لابورت .

على الجانب الآخر يسعى وست هام للخروج بنتيجة إيجابية لتصبح دافعا قويا أمام حامل اللقب في النسخة الماضية.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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