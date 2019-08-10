السيتي يبدأ رحلة الدفاع عن لقب البريمرليغ

يلتقي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز مانشستر سيتي مع نظيره وست هام على الملعب الأولمبي بالعاصمة لندن في أولى مبارياته في البريمرليغ للموسم الجديد .

وسيخوض الستي المباراة بمعنويات مرتفعة بعد حصوله على الدرع الخيرية على حساب ليفربول بركلات الترجيح الأسبوع الماضي، حيث يسعى السيتزن بقيادة المدرب بيب غوارديولا لحصد النقاط الثلاث في أولى مباريات الفريق بالدوري الممتاز.

وسيدخل السيتي المباراة بجل اللاعبين الأساسيين فيما يفتقد لجهود الألماني ليروي ساني بعد تعرضه للإصابة بالرباط الصليبي فيما سيعود للمشاركة الثنائي الجزائري رياض محرز المتوج مع منتخب بلاده بكأس أمم أفريقيا والإسباني إيميرك لابورت .

على الجانب الآخر يسعى وست هام للخروج بنتيجة إيجابية لتصبح دافعا قويا أمام حامل اللقب في النسخة الماضية.

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