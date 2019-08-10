اخبار الرياضة

“فرعي بنغازي” يحدد مواعيد دوريات الناشئين

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كعادته الاتحاد الفرعي بنغازي لكرة القدم دائما ما يحافظ على استمرار بطولاته بشكل منتظم حيث احتضنت قاعة اتحادية الحكام في المدينة الرياضية اجتماع رئيس وأعضاء الاتحاد الفرعي لأندية بنغازي  لمناقشة انطلاق مسابقات الفئات السنية والذي تم خلاله الاتفاق على عديد المواضيع التي تهم لعبة كرة القدم.

الاجتماع تم من خلاله تحديد موعد انطلاق بطولات الفئات السنية والتي ستبدأ بعد عيد الأضحى، حيث حدد يوم السادس من سبتمبر موعدا لانطلاق دوري الناشئين ويوم العشرين من نفس الشهر ستنطلق منافسات البراعم بينما سيكون الثالث من أكتوبر موعدا لانطلاق دوري الآمال.

أندية بنغازي أبدت استعدادها لانطلاق منافسات دوريات الفئات السنية من خلال الاجتماع، إذ تعي جميع الأندية أن التكوين الصحيح للناشئين هو أساس النجاح في المستقبل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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