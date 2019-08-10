“فرعي بنغازي” يحدد مواعيد دوريات الناشئين

كعادته الاتحاد الفرعي بنغازي لكرة القدم دائما ما يحافظ على استمرار بطولاته بشكل منتظم حيث احتضنت قاعة اتحادية الحكام في المدينة الرياضية اجتماع رئيس وأعضاء الاتحاد الفرعي لأندية بنغازي لمناقشة انطلاق مسابقات الفئات السنية والذي تم خلاله الاتفاق على عديد المواضيع التي تهم لعبة كرة القدم.

الاجتماع تم من خلاله تحديد موعد انطلاق بطولات الفئات السنية والتي ستبدأ بعد عيد الأضحى، حيث حدد يوم السادس من سبتمبر موعدا لانطلاق دوري الناشئين ويوم العشرين من نفس الشهر ستنطلق منافسات البراعم بينما سيكون الثالث من أكتوبر موعدا لانطلاق دوري الآمال.

أندية بنغازي أبدت استعدادها لانطلاق منافسات دوريات الفئات السنية من خلال الاجتماع، إذ تعي جميع الأندية أن التكوين الصحيح للناشئين هو أساس النجاح في المستقبل.

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