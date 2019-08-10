رسمياً.. تأجيل مواجهة الأهلي بنغازي والإسماعيلي المصري

طلب الإسماعيلي المصري رسميا تأجيل مباراته مع الأهلي بنغازي لحساب ذهاب الدور الأول من كأس محمد السادس للأندية الأبطال “البطولة العربية للأندية”.

وبحسب مراسلة الإسماعيلي فإن النادي المصري طلب تأجيل المباراة إلى يوم الثالث عشر من سبتمبر بدلا من الحادي والثلاثين من أغسطس لأنه يتزامن مع أيام الفيفا.

ووفقاً لما نقلته الصفحة الرسمية لنادي الأهلي بنغازي على الفيسبوك فإن لجنة المسابقات بالاتحاد العربي قد وافقت على التأجيل، وستكون مباراة الإياب في موعدها يوم السابع والعشرين من سبتمبر المقبل في تونس.

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