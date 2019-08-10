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رسمياً.. تأجيل مواجهة الأهلي بنغازي والإسماعيلي المصري

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

طلب الإسماعيلي المصري رسميا تأجيل مباراته مع الأهلي بنغازي لحساب ذهاب الدور الأول من كأس محمد السادس للأندية الأبطال “البطولة العربية للأندية”.

وبحسب مراسلة الإسماعيلي فإن النادي المصري طلب تأجيل المباراة إلى يوم الثالث عشر من سبتمبر بدلا من الحادي والثلاثين من أغسطس لأنه يتزامن مع أيام الفيفا.

ووفقاً لما نقلته الصفحة الرسمية لنادي الأهلي بنغازي على الفيسبوك فإن لجنة المسابقات بالاتحاد العربي قد وافقت على التأجيل، وستكون مباراة الإياب في موعدها يوم السابع والعشرين من سبتمبر المقبل في تونس.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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