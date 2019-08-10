الغنودي يقترب من الدوري العراقي

تواردت أنباء حول انتقال مهاجم الأهلي طرابلس محمد الغنودي إلى الدوري العراقي وتحديدا إلى نادي القوة الجوية.

من جهته لم يؤكد الغنودي حتى الآن انتقاله من الأهلي طرابلس، وسبق للمهاجم الدولي خوض أكثر من تجربة احترافية كان آخرها انضمامه إلى فريق شبيبة الساورة الجزائري حيث لم تستمر التجربة طويلا ليعود مجددا إلى فريقه الأم الأهلي طرابلس.

وقدم الغنودي مع الأهلي طرابلس مواسم استثنائية توج خلالها بلقبي البطولة المحلية إضافة إلى كأس ليبيا وكأس السوبر، كما توج الغنودي بلقب هداف الدوري الممتاز في نسختي 2014 و2016 وكان أحد نجوم المنتخب الوطني المتوج بكأس أفريقيا للاعبين المحليين.

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