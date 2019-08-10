ليفربول يفتتح الدوري برباعية أمام نوريتش

قص ليفربول بطل أوروبا ووصيف الموسم الماضي مع نوريتش سيتي بطل التشامبيون شيب شريط انطلاق البريمرليغ على ملعب أنفيلد رود وسط حضور غفير لجمهور الريدز.

وافتتح الريدز أهداف المباراة منذ الدقيقة السابعة بعدما سجل قائد الضيوف جرانت هانلي أول أهداف المباراة بالخطأ في مرماه بالدقيقة السابعة، ولم تمض اثنتا عشرة دقيقة حتى زاد المصري محمد صلاح تقدم أصحاب الضيافة، ولم يحاول نوريتش الوصول لشباك الحارس أليسون بيكر والذي تعرض لإصابة أجبرته على مغادرة الملعب والاستنجاد بالحارس الجديد أدريان القادم من وست هام ليتمكن المدافع فيرجل فان ديك من تعزيز تقدم بطل أوروبا بالهدف الثالث في الدقيقة الثامنة والثلاثين قبل أن يختتم البلجيكي ديفوك أوريجي أهداف الشوط الأول بالهدف الرابع قبل انقضائه بدقائق.

ولم يشهد الشوط الثاني فرصا تذكر لليفربول فيما جاء تقليص الفارق للضيوف في الدقيقة الرابعة والستين عن طريق تيمو بوكي.

ليوجه ليفربول رسالة شديدة اللهجة إلى حامل اللقب مانشستر ستي بأول ثلاث نقاط مستحقة قبل مواجهة تشيلسي في السوبر الأوروبي هذا الأسبوع.

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