اخبار الرياضة

ليفربول يفتتح الدوري برباعية أمام نوريتش

تم النشر منذُ دقيقتين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قص ليفربول بطل أوروبا ووصيف الموسم الماضي مع نوريتش سيتي بطل التشامبيون شيب شريط انطلاق البريمرليغ على ملعب أنفيلد رود وسط حضور غفير لجمهور الريدز.

وافتتح الريدز أهداف المباراة منذ الدقيقة السابعة بعدما سجل قائد الضيوف جرانت هانلي أول أهداف المباراة بالخطأ في مرماه بالدقيقة السابعة، ولم تمض اثنتا عشرة دقيقة حتى زاد المصري محمد صلاح تقدم أصحاب الضيافة، ولم يحاول نوريتش الوصول لشباك الحارس أليسون بيكر والذي تعرض لإصابة أجبرته على مغادرة الملعب والاستنجاد بالحارس الجديد أدريان القادم من وست هام ليتمكن المدافع فيرجل فان ديك من تعزيز تقدم بطل أوروبا بالهدف الثالث في الدقيقة الثامنة والثلاثين قبل أن يختتم البلجيكي ديفوك أوريجي أهداف الشوط الأول بالهدف الرابع قبل انقضائه بدقائق.

ولم يشهد الشوط الثاني فرصا تذكر لليفربول فيما جاء تقليص الفارق للضيوف في الدقيقة الرابعة والستين عن طريق تيمو بوكي.

ليوجه ليفربول رسالة شديدة اللهجة إلى حامل اللقب مانشستر ستي بأول ثلاث نقاط مستحقة قبل مواجهة تشيلسي في السوبر الأوروبي هذا الأسبوع.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك