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زياش يجدد عقده مع أياكس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن أياكس أمستردام تجديد عقد نجمه المغربي حكيم زياش ليواصل مسيرته من فريق بطل هولندا لمدة موسمين جديدين.

وكشف نادي العاصمة الهولندية عبر الموقع الرسمي أن زياش يواصل الدفاع عن ألوان الفريق حتى صيف عام ألفين واثنين وعشرين ليقطع الطريق أمام كل الأندية التي ترغب بضمه، ويعتبر العقد الجديد تمديدا للعقد الأول والذي كان من المفترض أن ينتهي بعد عامين حتى ألفين وواحد وعشرين.

وساهم حكيم زياش في تحقيق الثنائية المحلية الموسم الماضي والوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا كما شارك اللاعب في مئة وثلاث وثلاثين مباراة رسمية مع الفريق الهولندي وتمكن من تسجيل اثنين وأربعين هدفا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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