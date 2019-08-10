توتنهام يجدد عقد جناحه البرازيلي

جدد البرازيلي لوكاس مورا عقده مع فريقه توتنهام هوتسبير حتى عام ألفين وأربعة وعشرين ليواصل مسيرته مع الفريق اللندني في المواسم المقبلة.

وأوضح النادي اللندني في بيانه أن مورا سيواصل مسيرته مع السبيرز حتى صيف ألفين وأربعة وعشرين بعد نجاحه في كسب ثقة المدرب ماوريتسيو بوتشيتينو ، وشارك اللاعب في ستين مباراة من انضمامه للفرق في كل البطولات وسجل ستة عشر هدفا.

وكان اللاعب قد انضم إلى الفريق في يناير من العام الماضي قادما من باريس سان جيرمان حيث ساهم صاحب الستة والعشرين عاما بشكل كبير في قيادة السبيرز إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي بعد تسجيله هاتريك تاريخي أمام أياكس في نصف نهائي المسابقة قبل الخسارة أمام ليفربول بهدفين نظيفين.

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