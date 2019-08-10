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سكرتل يعزز صفوف أتالانتا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن أتالانتا الإيطالي تعاقده مع المدافع السلوفاكي مارتن سكرتل قادما من فنربخشة التركي في صفقة انتقال حر.

وتوصل النادي الإيطالي إلى اتفاق مع اللاعب يقضي بانضمامه لمدة ثلاث سنوات بعد تجربة في الملاعب التركية .

وسبق للاعب السلوفاكي تمثيل ليفربول الإنجليزي في ثمانية مواسم من عام ألفين وثمانية وحتى عام ألفين وستة عشر حيث تعد من أفضل فتراته الاحترافية كما لعب مع زينيت الروسي في بداية المشوار .

ويستعد سكرتل لخوض مباراته الستمئة بقميص فريق بيرغامو والذي يخوض غمار دور الأبطال للمرة الأولى في تاريخه بعد احتلاله المركز الثالث الموسم الماضي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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