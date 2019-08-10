سكرتل يعزز صفوف أتالانتا

أعلن أتالانتا الإيطالي تعاقده مع المدافع السلوفاكي مارتن سكرتل قادما من فنربخشة التركي في صفقة انتقال حر.

وتوصل النادي الإيطالي إلى اتفاق مع اللاعب يقضي بانضمامه لمدة ثلاث سنوات بعد تجربة في الملاعب التركية .

وسبق للاعب السلوفاكي تمثيل ليفربول الإنجليزي في ثمانية مواسم من عام ألفين وثمانية وحتى عام ألفين وستة عشر حيث تعد من أفضل فتراته الاحترافية كما لعب مع زينيت الروسي في بداية المشوار .

ويستعد سكرتل لخوض مباراته الستمئة بقميص فريق بيرغامو والذي يخوض غمار دور الأبطال للمرة الأولى في تاريخه بعد احتلاله المركز الثالث الموسم الماضي.

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