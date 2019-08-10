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الإصابة تبعد أليسون عن ليفربول

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن ليفربول غياب حارسه البرازيلي أليسون بيكر عن مباراة السوبر الأوروبي والتي ستجمعه بنظيره تشيلسي الأربعاء المقبل في ملعب فودافون آرينا بإسطنبول.

وكشف الريدز عبر موقعه أن أليسون تعرض للإصابة في افتتاح البريمرليغ أمام نوريتش سيتي حيث تم استبداله بالحارس الإسباني أدريان ولم تحدد مدة غيابه.

ومن المتوقع أن يخضع الحارس الأفضل في البريمرليغ الموسم الماضي لفحوصات إضافية خلال الأيام القادمة لتحديد مدة غيابه حيث ينتظر أن يعوض الحارس أدريان غياب أليسون في مباراة السوبر على أن يتواجد الحارس كيليهر على مقاعد الاحتياط.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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