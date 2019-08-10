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الزناد يستعد لنزاله الجديد

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

سيواجه البطل الليبي في لعبة الملاكمة مالك الزناد بطل إنجلترا يوم الحادي والثلاثين من شهر أغسطس، في أول نزال له بعد انتقاله من مالطا، في مرحلة رياضية جديدة يسعى خلالها البطل العالمي إلى إثبات نفسه في عالم الاحتراف.

وفي حال فوزه في هذا النزال سيحصد الزناد الحزام اي بي اف ليضيفه بجانب الحزام السابق دبليو بي اف، الذي افتكه أثناء نزالاته السابقة في مالطا، وانتقل الزناد مؤخرا إلى إنجلترا للعب جميع نزالاته هناك، وستكون هذه البداية ويسعى جاهدا أن تكون انطلاقته قوية.

ويرغب الزناد في استكمال مسيرة انتصاراته وإسعاد محبيه بعد تألق لافت طيلة الفترة الماضية باكتساح منافسيه من خلال الضربة القاضية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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