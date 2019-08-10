اخبار الرياضة

مان سيتي يكتسح ويست هام يونايتد

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نجح مانشستر سيتي في استهلال مشواره بالدوري الإنجليزي بفوز مهم على حساب ويست هام يونايتد بـ5-0، ضمن مباريات الجولة الأولى في اللقاء الذي أقيم بملعب لندن الأولمبي.

وافتتح البرازيلي غابريل خيسوس مهرجان الأهداف في الدقيقة 25 قبل أن يعزز رحيم سترلينغ النتيجة بإحرازه الهدف الثاني في الدقيقة 51.

وعزز سترلينغ تقدّم السيتي بالهدف الثالث في الدقيقة 75 ليواصل الفريق تقدمه بتسجيل الأرجنتيني أغويرو الهدف الرابع من علامة الجزاء.

وفي الوقت بدل الضائع من اللقاء تمكن سترلينغ من تسجيل الهدف الخامس تحديدا في الدقيقة 91 ليظفر الفريق بأول ثلاث نقاط له.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك