مان سيتي يكتسح ويست هام يونايتد

نجح مانشستر سيتي في استهلال مشواره بالدوري الإنجليزي بفوز مهم على حساب ويست هام يونايتد بـ5-0، ضمن مباريات الجولة الأولى في اللقاء الذي أقيم بملعب لندن الأولمبي.

وافتتح البرازيلي غابريل خيسوس مهرجان الأهداف في الدقيقة 25 قبل أن يعزز رحيم سترلينغ النتيجة بإحرازه الهدف الثاني في الدقيقة 51.

وعزز سترلينغ تقدّم السيتي بالهدف الثالث في الدقيقة 75 ليواصل الفريق تقدمه بتسجيل الأرجنتيني أغويرو الهدف الرابع من علامة الجزاء.

وفي الوقت بدل الضائع من اللقاء تمكن سترلينغ من تسجيل الهدف الخامس تحديدا في الدقيقة 91 ليظفر الفريق بأول ثلاث نقاط له.

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