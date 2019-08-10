اربيش يقترب من تدريب زاخو العراقي

اقترب المدرب الوطني عبدالحفيظ من تدريب فريق زاخو العراقي الأول لكرة القدم، حسبما نشر موقع ريميسا الرياضي.

وعلى لسان وكيل أعماله عبدالحفيظ العقوري فأن اربيش سيكون أول مدرب ليبي في الملاعب العراقية يشرف على حظوظ زاخو الصاعد حديثا للدوري العراقي الممتاز، بعقد يمتد لعام واحد، حيث كان يشرف على حظوظ فريق السويحلي قبل توقف نشاط الدوري الممتاز جراء الأوضاع الأمنية التي تعيشها البلاد منذ شهر أبريل الماضي.

وستتضح الأمور بصورة كبيرة بعد نهاية عيد الأضحى، حيث سيطير اربيش إلى العراق لبداية مشواره التدريبي الجديد.

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