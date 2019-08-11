نيمار يقترب بقوة من “خيانة برشلونة”. اِعْرِف أكثر

218TV|خاص

كشف موقع صحيفة “سبورت” الرياضية الإسبانية، والشهيرة بنشر أخبار دقيقة تخص ما يجري داخل استاد “كامب نو” في كاتالونيا أن اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي قد وجه “ضربة خيانة” إلى إدارة ناديه السابق برشلونة حينما رفض طلبا من “برسا” بإعلان رفضه لأي تعاقد مع “المنافس اللدود” نادي ريال مدريد الذي يستعد بقوة للموسم الكروي المقبل عبر صفقات انتقال لافتة، مبديا اهتمامه خلال الأسبوعين الماضيين بـ”صفقة نيمار”.

وبحسب الصحيفة الإسبانية، فإن نيمار رفض إعلان عدم رغبته باللعب لـ”الملكي” مقابل أن يستمر “برشا” في تسوية عقبات أمام استعادة نيمار من “حديقة الأمراء” في باريس، والعودة به إلى الدوري الإسباني عبر عروض “سرية وشفوية” تقدمها إدارة النادي الكاتالوني للنادي الباريسي لاستعادة “أغلى لاعب في العالم”، إذ وصلت صفقة انتقاله من مدريد إلى باريس قبل نحو عامين إلى نحو 222 مليون يورو، وهو رقم قياسي لم تسجله ملاعب كرة القدم من قبل منذ ظهور اللعبة الأكثر شعبية في العالم.

وخلال الشهرين الماضيين وصلت جهود بقاء نيمار لاعبا في تشكيلة النادي الباريسي إلى طريق مسدود، فيما يظهر أن الصفقة المالية لرحيل نيمار إلى ناد آخر لا تزال غير ممكنة، إذ تبحث أندية كبيرة حول العالم في مقدمتها ريال مدريد وبرشلونة “صفقات موازية” عن طريق دفع مبلغ أقل لسان جيرمان زائد لاعبين مقابل إتمام الصفقة، وعودة نيمار إلى “ليغا” في الموسم الكروي المقبل.

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