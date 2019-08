ليبيا تشارك في دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب

المتوسط

تعتزم ليبيا المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية المنظمة بالمغرب، من خلال عدة رياضات هي السباحة والسهم والقوس والدراجات والملاكمة والمبارزة والكيك بوكسينغ والتجديف.

ويتوقع أن تتوجه يوم الاثنين 12 أغسطس ثلاثة وفود رياضية تمثل إلى جانب ليبيا إلى المغرب.

ووجد الوفد الليبي صعوبة في اللجوء للأراضي المغربية بعدما رفضت السلطات المغربية إجراء تغييرات في طلبات الحصول على التأشيرة .

وتشارك في الدورة كل من وفدي ناميبيا والكوت ديفوار فيما تلتحق باقي الوفود الافريقية برياضييها وإدارييها وإعلامييها ابتداء من يوم الأربعاء المقبل.

