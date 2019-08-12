الاتحاد يعود بتعادل ثمين من النيجر

تعادل جيد قص به الاتحاد شريط مشاركته في كأس الكونفدرالية الأفريقية بعدما فرض التعادل على مضيفه الجيش النيجري في نيامي.

أبناء المدرب البلجيكي إيفان مينارت ورغم تواضع استعدادتهم فإنهم سيطروا على مجريات اللعب في أدغال أفريقيا وكانت الكلمة لهم على أرضية الملعب

في الدقيقة السادسة من زمن المباراة ظهر مؤيد القريتلي وأمضى على أول أهداف اللقاء ليهدي الاتحاد التقدم مبكرا.

ورغم سيطرة رفاق ربيع الشادي على مجريات اللقاء إلا أن الفريق النيجري استطاع الوصول لشباك مراد الوحيشي وإحراز هدف التعادل.

لتنتهي المباراة بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لمثله، تعادل سيخدم الاتحاد كثيرا في مباراة الإياب التي ستحتضنها الملاعب التونسية الأسبوع المقبل.

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