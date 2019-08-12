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الاتحاد يعود بتعادل ثمين من النيجر

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تعادل جيد قص به الاتحاد شريط مشاركته في كأس الكونفدرالية الأفريقية بعدما فرض التعادل على مضيفه الجيش النيجري في نيامي.

أبناء المدرب البلجيكي إيفان مينارت ورغم تواضع استعدادتهم فإنهم سيطروا على مجريات اللعب في أدغال أفريقيا وكانت الكلمة لهم على أرضية الملعب

في الدقيقة السادسة من زمن المباراة ظهر مؤيد القريتلي وأمضى على أول أهداف اللقاء ليهدي الاتحاد التقدم مبكرا.

ورغم سيطرة رفاق ربيع الشادي على مجريات اللقاء إلا أن الفريق النيجري استطاع الوصول لشباك مراد الوحيشي وإحراز هدف التعادل.

لتنتهي المباراة بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لمثله، تعادل سيخدم الاتحاد كثيرا في مباراة الإياب التي ستحتضنها الملاعب التونسية الأسبوع المقبل.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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