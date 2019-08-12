النصر يتعثر في موقعة موكاف ويُعلق آماله على الإياب 

يبدو أن جماهير أفريقيا الوسطى تعشق كرة القدم كثيرا فحتى أغصان الأشجار استخدمها الجمهور كمدرجات لمتابعة مباراة ممثل ليبيا النصر وعاصفة موكاف لحساب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.

تشكيلة الككلي لم تخل من المفاجآت خاصة بإشراك عبد الله بلعم في المباراة رغم انضمامه قبل يوم واحد من السفر لأفريقيا الوسطى.

النصر لم يظهر بصورة البطل كما عودنا في النسخة الماضية وحتى خط هجومه بقيادة خالد مجدي لم يكن مرعبا وربما غياب معتز المهدي أثر على ذلك.

المباراة انتهت لصالح موكاف بهدف نظيف لكن النصر قادر على التعويض في موقعة الإياب التي سيحتضنها ملعب بيتروسبورت في القاهرة خاصة اذا ما اكتملت الصفوف وأصبح النصر متسلحا بكل لاعبيه لإعلان البداية الحقيقية للمغامرة الأفريقية.

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