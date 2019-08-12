أخطر 140 ساعة في حياة “زيزو”.. لماذا؟

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تعرض المدرب الفرنسي زين الدين زيدان لـ”خيبة أمل” كبيرة بتعرض نادي ريال مدريد لخسارة بركلات الترجيح أمام نادي روما الإيطالي في ختام استعدادات الملكي لانطلاق بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم يوم السبت المقبل بلقاء يجمعه مع نادي سيلتا فيغو خارج أرضه، فيما يستعد “زيزو” لإصلاح مشاكل متعددة بتشكيلة الملكي قبل المواجهة المقبلة، وسط مخاوف من تعثر مبكر لـ”الريال”، الذي أحضر “زيزو” لاستعادة لقب “الليغا”، بعد موسم كارثي فقد فيه ريال مدريد كل ألقابه دفعة واحدة.

وليس معروفا ما إذا كان “الملكي” بصدد توقيع صفقة انتقال لاعبين إلى “تشكيلة زيزو”، لكن الأخير يقول إنه سيبدأ الدوري بتشكيلته الحالية، مع إعادة إدخال عناصر شابة إليها من قائمة الاحتياط، إذ تقول وسائل إعلام إسبانية إن قائمة بدلاء ريال مدريد تعج بالمواهب، وإن على “زيزو” أن يُطعّم تشكيلته الجديدة منها، فيما يتردد أن ريال مدريد بصدد توقيع “صفقة انتقال سوبر” في أقرب أجل ممكن.

ووفق الصحافة الإسبانية، فإن أخطر 140 ساعة التي تسبق انطلاق “ليغا” ستكون حاسمة وضاغطة على إدارة نادي ريال مدريد، وعلى “زيزو” نفسه الذي استدعاه “الملكي” مجددا قبل أشهر لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، بعد نحو عامين من نجاحات لافتة حققها المدرب الفرنسي مع ريال مدريد.

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