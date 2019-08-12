مانشستر يونايتد يكتسح تشيلسي برباعية ثقيلة

استضاف مسرح الأحلام قمة الأسبوع الأول من البريمرليغ بين مانشستر يونايتد وتشيلسي بقيادة مدربهم الجديد فرانك لامبارد .

وانطلقت المباراة بعديد الفرص من الجانبين منذ البداية إلى أن تحصل المانيو على ركلة جزاء في الدقيقة السابعة عشرة تمكن من تسجيلها المهاجم ماركوس راشفورد بنجاح، وحاول تشيلسي تعديل الكفة في عدد من الفرص أخطرها التي أضاعها إيمرسون في عارضة الضيوف.

وفي الدقيقة الخامسة والستين سجل الفرنسي أنتوني مارسيال هدف الشياطين الحمر الثاني بعد عرضية من البرازيلي بيريرا، بعدها بدقيقة واحدة عاد راشفورد وزاد من أوجاع تشيلسي وفرانك لامبارد ليحرز الهدف الثالث ، ليختتم الوافد الجديد الويلزي داني جيمس قبل انتهاء المباراة بتسع دقائق.

ليحقق الشياطين الحمر أكبر فوز على تشيلسي في البريمرليغ ويعيد كابوس عام ألف وتسعمئة وخمسة وثمانين حين أنهى المباراة بالنتيجة ذاتها.

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