الأهلي المصري يفوز على فريق “اطلع برة”

حقق الأهلي المصري فوزا عريضا وصل إلى رباعية نظيفة على حساب مضيفه “اطلع برة” الجنوب سوداني على ملعب برج العرب في الإسكندرية لحساب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.

الأهلي افتتح التسجيل في الدقيقة السابعة عشرة من علامة الجزاء عن طريق علي معلول ، ليضيف بعدها ازراو ثنائية يعزز بها من تقدم النادي الأهلي قبل أن يختتم أحمد الشيخ رباعية بطل مصر في شباك الفريق.

ليضع بالتالي الأهلي قدما في الدور الاثنين والثلاثين لدوري الأبطال في انتظار موقعة الإياب في القاهرة.

وعلى الرغم من إقامة المباراة على ملعب برج العرب بالإسكندرية إلا أن فريق “اطلع برة” يعتبر هو المستضيف للمباراة حيث طلب مسؤولوه إقامة اللقاء في مصر.

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