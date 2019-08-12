النصر يخسر أمام “عاصفة موكاف” في أبطال إفريقيا

أخبار ليبيا 24 – خاص

خسر فريق النصر نتيجة مباراته في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا أمام مستضيفه “عاصفة موكاف” من إفريقيا الوسطى أمس الأحد بهدف مقابل لاشئ في ذهاب الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا .

هدف أصحاب الأرض جاء في الدقيقة 75 من زمن المباراة ، وجاء مستوى المباراة فوق المتوسط وتحصل ممثل ليبيا على أكثر من فرصة للتسجيل ولكنه لم يفلح في استغلالها .

وسيلتقي الفريقين بعد أسبوعين في مباراة الإياب في جمهورية مصر العربية .

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