النصر يستهل دوري الأبطال بخسارة أمام موكاف

بانغي 12 أغسطس 2019 (وال) – أستهل فريق النصر لكرة القدم مشواره في دوري أبطال أفريقيا بخسارة بهدف دون رد أمام مستضيفه عاصفة موكاف من جمهورية أفريقيا الوسطى، وذلك ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي الـ 64 من دوري أبطال أفريقيا.

المباراة التي جرت – أمس الأحد – على أرضية ملعب “بارتيليمي بوغاندا” في عاصمة جمهورية أفريقيا الوسطى بانغي توسطها الحكم التشادي “بوسري أرمي الفريد”، حاول فيها ممثل ليبيا مباغثة مستضيفه في أكثر من مناسبة ، وذلك بواسطة ثنائي الهجوم خالد مجدي وفراس شليق.

النصر ورغم الاستعداد والتحضير المتأخر لهذه المواجهة إلا أن الفريق قدم مستوى لابأس به مقارنة بالظروف المحيطة به ومحيطة بكرة القدم الليبية التي تشهد حالة ركود تامة منذ فترة طويلة.

هذا وانتهى الشوط الأول من المقابلة بالتعادل السلبي بين الفريقين، حيث جاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة (71) من زمن الشوط الثاني بواسطة (بيلي نيتوبوكو)، لتستمر دقائق المباراة بهذا الهدف حتى أعلن حكم المباراة التشادي (بوسري أرمي الفريد) نهاية المباراة بتفوق موكاف بهدف وحيد.

ويمتلك فريق النصر المدجج بالعناصر الشابة فرصة التعويض واقتلاع ورقة التأهل إلى الدور الـ 32 في لقاء الإياب والذي حدد في الثالث أو الرابع و العشرين من هذا الشهر في العاصمة المصرية القاهرة.( وال – بانغي ) س أ/ ع ع

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