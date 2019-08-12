التعادل الإيجابي يسود لقاء الاتحاد والجيش النيجري في الكونفدرالية

نيامي 11 أغسطس 2019 (وال) – ساد التعادل الإيجابي بهدف لمثله لقاء الاتحاد ومستضيفه الجيش النيجري، وذلك ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي الـ 64 من الكأس الكونفدرالية، في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية سيني كونتشي بالعاصمة نيامي.

المباراة التي قادها الحكم البنيني (أديسا رافيو) دخلها أبناء المدرب البلجيكي للاتحاد(إيفان) بحذر شديد، ومعولاً كثيراً على خدمات مهاجمه محمد زعبية بالإضافة إلى انطلاقات (أحمد الكيلو) من أجل نسيان الاستعداد المتأخر والدخول في أجواء اللقاء مبكراً ممثل ليبيا في الكونفدرالية وعلى الرغم من التحضير المتأخر لهذه المسابقة، تمكن من تسجيل هدف السبق بطريقة رائعة في الدقيقة (6) عن طريق لاعبه مؤيد القريتلي الذي تلقى بينية جميلة من المهاجم (محمد زعبية) واضعاً كرته فوق حارس المرمى.

بعد هدف الاتحاد تقدم فريق الجيش النيجري أكثر نحو مرمى الحارس (مراد الوحيشي) باحثاً عن تعديل النتيجة، ومع بلوغ الدقيقة (10) استطاع الفريق المستضيف تعديل النتيجة، وذلك بعد تسديدة يسارية من خارج منطقة الجزاء من اللاعب (ناصر عمرو) استقرت على يسار الحارس (مراد الوحيشي).

وبهذه النتيجة يتأجل التأهل إلى الدور الـ 32 من الكونفدرالية إلى لقاء الإياب والذي سيكون في الخامس والعشرين من شهر أغسطس الحالي بتونس.( وال – نيامي ) س أ/ ع ع

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