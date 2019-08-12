أوباميانغ يقود أرسنال للإطاحة بنيوكاسل

استهلّ أرسنال موسمه الجديد في الدوري الإنجليزي بفوز ثمين خارج ملعبه أمام نيوكاسل بهدف دون مقابل على ملعب سان جيمس بارك.

وجاء هدف أرسنال الوحيد في المباراة عن طريق مهاجمه الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ في الدقيقة الثامنة والخمسين من عمر المباراة، بعدما استغل هجمة الجناح ميتلاند نيلس السريعة ليضع كرة ساقطة بجانب حارس أصحاب الأرض، ليحقق الغانارز أول ثلاث نقاط خارج ملعبه في سعيه لتحقيق نتيجة إيجابية هذا الموسم .

ويتواجد أرسنال في المركز السابع لترتيب الدوري بفارق الأهداف عن عدد من الفرق بعد مرور أسبوع من انطلاق الدوري، حيث سيستقبل الغانارز نظيره بيرنلي على ملعبه في الجولة الثانية.

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