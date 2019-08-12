“الماتادور” يحصد لقب مونتريال للمرة الخامسة

تمكن المصنف الثاني عالمياً الإسباني رافائيل نادال تعزيز سجل ألقابه القياسي في دورات الماسترز ذات الألف نقطة، بعد تتويجه ببطولة مونتريال المفتوحة بعد فوزه على المصنف الثامن الروسي دانييل مدفيديف.

وأنهى نادال المجموعة الأولى بستة أشواط مقابل ثلاثة، وفي المجموعة الثانية عاد نادال ليمضي قدماً نحو الفوز بالمجموعة بكل سهولة بستة أشواط دون مقابل.

ليحصد الماتادور الإسباني لقبه الثاني توالياً في البطولة والخامس في مسيرته والخامس والثلاثين في بطولات الماسترز، بفارق لقبين عن الصربي نوفاك دجوكوفيتش.

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