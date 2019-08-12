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“الماتادور” يحصد لقب مونتريال للمرة الخامسة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكن المصنف الثاني عالمياً الإسباني رافائيل نادال تعزيز سجل ألقابه القياسي في دورات الماسترز ذات الألف نقطة، بعد تتويجه ببطولة مونتريال المفتوحة بعد فوزه على المصنف الثامن الروسي دانييل مدفيديف.

وأنهى نادال المجموعة الأولى بستة أشواط مقابل ثلاثة، وفي المجموعة الثانية عاد نادال ليمضي قدماً نحو الفوز بالمجموعة بكل سهولة بستة أشواط دون مقابل.

ليحصد الماتادور الإسباني لقبه الثاني توالياً في البطولة والخامس في مسيرته والخامس والثلاثين في بطولات الماسترز، بفارق لقبين عن الصربي نوفاك دجوكوفيتش.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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