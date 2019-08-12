نجوم كبار يرحلون عن “سماء البريمرليغ” 

بحثت الطيور المهاجرة عن أعشاش جديدة خارج سماء البريمرليغ بعد انطلاقته بأسبوع، هكذا كان عنوان الدوري الأهم عالميا بعد افتقاده لنجوم ظلوا لسنوات.

وأنهى بطل البريمرليغ مانشستر سيتي ارتباطا دام أكثر من عشر سنوات مع قائده البلجيكي فينسنت كومباني لينتقل كلاعب ومدرب إلى أندرلخت حيث توج مع السيتزن باثني عشر لقبا في عديد المسابقات.

وتخلى الجار مانشستر يونايتد عن لاعب وسطه الإسباني أندير هيريرا لمصلحة سان جيرمان الفرنسي؛ ليعزز صفوف فريق عاصمة الأنوار بعد خمس سنوات قضاها داخل أولد ترافود، في حين انتهى مسلسل الاحتفاظ بالمهاجم روميلو لوكاكو بعد أن تمكن إنتر ميلانو الإيطالي من خطفه في آخر أيام الميركاتو الإنجليزي.

واتجه إيدين هازارد الاسم الأكثر بروزا في البريمرليغ صوب العاصمة الإسبانية مدريد؛ لعله يجد مكانا بين أساطير الملكي ويعوض معاناة الموسم الماضي بعد عدة مواسم تألق فيها بقميص البلوز توج فيها بالعديد من الألقاب المحلية والأوروبية .

وافتقدت العاصمة لندن أيضا لقلب دفاع أرسنال وقائده لوران كوشيلني الذي عاد إلى بلاده لخوض تجربة مع بوردو، بينما غادر الويلزي آرون رامزي إلى قلعة البيانكونيري بعد أكثر من تسع سنوات لعبها في ملعب الإمارات، حيث يطمح للتتويج بالمسابقة الأغلى في أوروبا دوري الأبطال.

واختار لاعب وست هام النمساوي ماركو أرناتوفيتش الوحيد الملاعب الصينية لتكون محطة جديدة براتب يصل إلى خمسة وعشرين مليون دولار، ليودع البريمرليغ عددا من اللاعبين البارزين في سوق الانتقالات الصيفية.

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