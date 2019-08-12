“بن علي” يقود كروتوني للتأهل في كأس إيطاليا

روما 12 أغسطس 2019 (وال) – قاد لاعبنا الدولي “أحمد بن علي” فريقه كروتوني للتأهل إلى الدور الثالث لمسابقة كأس إيطاليا، وذلك بتغلبه على فريق (أريزو) بأربعة أهداف لثلاثة.

وشارك “بن علي” أساسيا منذ بداية المباراة والتي تعتبر الأولى له هذا الموسم بعد تجديد عقده مع أسماك القرش علاوة على منحه الرقم “عشرة” تقديرا لنجوميته ومساهمته خلال الموسم الماضي في إنقاذ الفريق من الهبوط للدرجة الثالثة.

وسيخوض كروتوني مباراته الافتتاحية بدوري الدرجة الثانية يوم الرابع والعشرين من أغسطس الجاري أمام فريق “كوسينزا كالشيو”. (وال – روما) ع ع

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