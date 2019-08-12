بمشاركة “بن علي”.. كروتوني يهزم أريتسو برباعية ويضرب موعدًا مع سامبدوريا بكأس إيطاليا

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي كروتوني المنافس في دوري الدرجة الثانية الإيطالي فوزًا مثيرًا بنتيجة 4 / 3 على نظيره أريتسو في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم الأحد، في الدور الثاني من تصفيات بطولة كأس إيطاليا للموسم الجديد 2019/ 2020 .

وشارك محترفنا الدولي الليبي أحمد بن علي مع كروتوني منذ بداية المباراة وقدم أداء مميزا كان ينقصه هز الشباك لتتويج مجهوده في المباراة التي شهدت تسجيل 7 أهداف.

وبدأت المباراة سريعا لصالح كروتوني ونجح في تسجيل الهدف الأول بعد مرور 50 ثانية فقط من صافرة البداية. واستمر بن علي ورفاقه في السيطرة على مجريات اللعب ليعززوا النتيجة في الدقيقة السابعة بهدف ثان.

بعدها تراجع مستوى كروتوني بشكل مفاجئ ليسجل أريتسو الهدف الأول في الدقيقة 11 قبل أن يتعادل في الدقيقة 16 من ركلة جزاء. وصعق أريتسو نظيره كروتوني بالهدف الثالث في منتصف الشوط الأول لتصبح النتيجة 3 /2 بعد مرور 23 دقيقة فقط، ونجح كروتوني في تعديل النتيجة بعدها بـ10 دقائق لينتهي الشوط الأول المثير 3 / 3.

وفي الشوط الثاني، بدأ الفريقان أكثر تحفظا خاصة بعدما بذلا جهدا كبيرا في الشوط الأول، وخطف كروتوني المباراة بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 74 ليحافظ عليه حتى نهاية الوقت الأصلي ليفوز الفريق 4/ 3.

يشار إلى أن هذه النتيجة وضعت كروتوني في مواجهة صعبة الأسبوع المقبل بعدما تأهل بفوزه إلى الدور الـ32 لمواجهة سامبدوريا المنافس في الدوري الإيطالي الممتاز واحتل المركز التاسع في الموسم الماضي برصيد 53 نقطة. ومن المقرر أن تقام المباراة يوم الأحد المقبل الموافق 18أغسطس الجاري.

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