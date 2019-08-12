بعثة الاتحاد تغادر نيامي عائدة إلى طرابلس بعد التعادل مع الجيش النيجري

واقتنص فريق الاتحاد تعادلا مهما وثمينا بنتيجة 1 / 1 أمام مضيفه فريق الجيش الوطني النيجري في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء أمس الأحد، على ملعب العاصمة نيامي.

وأفتتح فريق الاتحاد التسجيل بهدف مبكر في الدقيقة 6 من بداية المباراة عن طريق مؤيد القريتلي ولكن الفريق النيجري رد بسرعة ونجح في إدارك التعادل بهدف في الدقيقة 10 لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي وهي نفس النتيجة التي استمرت بها المباراة لتنتهي بالتعادل بهدف لكل فريق.

وتصب هذه النتيجة في صالح فريق الاتحاد الذي يحتاج إلى الفوز بأي نتيجة أو التعادل السلبي في مباراة الإياب التي ستقام في تونس وذلك من أجل التأهل إلى الدور الـ 32 للبطولة القارية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية