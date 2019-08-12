بعثة الاتحاد تعود أدراجها بعد انتهاء مهمة النيجر

عادت بعثة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم إلى العاصمة طرابلس بعد لعب مباراة ذهاب الدوري التمهيدي لكأس الاتحاد الأفريقي أمام فريق الجيش الوطني من النيجر، حيث انتهى لقاء الذهاب بالتعادل الإيجابي بـ1-1.

ويستضيف الاتحاد الفريق النيجري في مباراة الإياب في 25 من أغسطس الحالي في تونس، حيث يحتاج الفريق لنتيجة التعادل السلبي أو الفوز بأي نتيجة بغية التأهل للدور المقبل من الكونفدرالية ليواجه بنسبة كبيرة فريق حسنية أكادير المغربي.

وجاء هدف الاتحاد في اللقاء بواسطة لاعبه مؤيد القريتلي في الدقيقة 6 قبل أن يعدل الفريق النيجري النتيجة في الدقيقة 9 لتنتهي المباراة على هذه النتيجة.

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