الككلي يكشف أسباب غياب صلاح فكرون عن مباراة عاصفة موكاف بدوري الأبطال

كشف محمد الككلي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، سبب غياب اللاعب صلاح فكرون عن مباراة الفريق يوم أمس مع فريق عاصفة موكاف، في ذهاب الدوري التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا رغم عدم وجود بديل له في قائمة اللاعبين.

وأوضح الككلي، أن الجهازين الفني والإداري صدما قبل انطلاق المباراة بدقائق بعد أن اتضح أن فكرون مسجل في القائمة المعتمدة من الاتحاد الفريق على أنه حارس مرمى، كما رفض كل من حكم ومراقب المباراة السماح له باللعب إلا في مركز حراسة المرمى.

وبعد الاتصالات مع الاتحاد الأفريقي تبين أن الخطأ من إداريي “الكاف” أثناء تسجيل اللاعب، وأن مراسلات النادي والاتحاد الليبي للعبة سليمة ولا خطأ فيها.

وقام الاتحاد الأفريقي بتصحيح مركز اللاعب، إلا أن الوقت كان قد تأخر وكان الفريق داخل الملعب.

وفقد فريق النصر مباراته أمام عاصفة موكاف في المباراة التي أقيمت بينهما أمس في ذهاب الدوري التمهيدي ببطولة دوري الأبطال.

يشار إلى أن فريق الفحامة مطالب بالفوز بهدفين دون رد على عاصفة موكاف في مباراة الإياب التي ستقام بينهما بالقاهرة.

الجدير بالذكر، أن النصر اختار ملعب بتروسبورت بالعاصمة المصرية القاهرة لاستقبال مباراة الإياب أمام فريق عاصفة موكاف، والمحدد لها أحد أيام 23 أو 24 أو 25 أغسطس الجاري، لتحديد الفريق المتأهل إلى الدور التالي.

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