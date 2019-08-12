مدرب الاتحاد: نتيجة التعادل مرضية.. وسنتأهل في مباراة الإياب

أكد البلجيكي إيفان مينارت المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، أن الغياب الطويل أثر على اللاعبين، مشيرًا إلى أن الفريق لم يكن جاهزًا من الناحية البدنية وهو ما ظهر على اللاعبين خلال المباراة.

وكان الاتحاد قد اقتنص تعادلا مهما وثمينا بنتيجة (1 / 1) أمام مضيفه فريق الجيش الوطني النيجري في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء أمس الأحد، على ملعب العاصمة نيامي ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وشدد المدرب البلجيكي، على أنه في الظروف العادية فإن نتيجة التعادل الإيجابي خارج الديار في مباراة الذهاب يعتبر غير جيد ولكن مع الظروف الحالية بالنسبة لنا فالنتيجة تبدو مرضية، منوهاً إلى أنه لو كان الفريق في ظروفه ومستواه الطبيعي كنا سنخرج بالثلاث نقاط من مباراة اليوم.

وأوضح “مينارت”، أن الفوز هو هدف الجهاز الفني واللاعبين في مباراة الإياب هو الفوز، مشيرًا إلى أن كل شيء في يد اللاعبين والجهاز الفني وهو ما يرغب أن يقوله لجماهير الاتحاد.

وتابع: “نحن سجلنا هدف خارج أرضنا وفي الإياب في ظروف أفضل سنفوز ونتأهل”.

وتعتبر نتيجة التعادل الإيجابي في صالح فريق الاتحاد الذي يحتاج إلى الفوز بأي نتيجة أو التعادل السلبي في مباراة الإياب، التي ستقام في تونس، وذلك من أجل التأهل إلى الدور الـ32 للبطولة القارية.

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