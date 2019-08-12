زكريا الهريش يقترب من اتحاد طنجة المغربي

كشفت تقارير صحفية مغربية، عن اقتراب اللاعب الدولي الشاب زكريا الهريش من الانضمام لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد طنجة المغربي.

وأوضحت المصادر، أن المفاوضات بين اللاعب والفريق المغربي تجري على قدم وساق، ومن المنتظر أن يتم حسم الاتفاق بين الطرفين في الساعات القليلة القادمة، على أن ينضم الهريش إلى طنجة المغربي لمدة عام واحد على سبيل الإعارة.

ومن المقرر أن تخاطب إدارة الفريق المغربي نظيرتها في الأهلي طرابلس من أجل معرفة القيمة المادية في استعارة اللاعب لمدة موسم واحد، على أن يكون التوقيع الرسمي خلال الأسبوع المقبل في المغرب.

الجدير بالذكر، أن اتحاد طنجة يضم بين صفوفه اللاعب صالح الطاهر، والذي ظهر بمستوى مميز مع الفريق خلال معسكر الفريق الذي أقيم في تركيا حيث نجح اللاعب في إحراز 4 أهداف مع الفريق خلال مباراتين وديتين شارك فيهما اللاعب.

وقدم “الهريش” موسماً استثنائيًا مع فريق سوتييسكا المونتنيغري، حيث توج معه ببطولة الدوري، كما نال اللاعب جائزة لأفضل لاعب في الفريق لعدة أشهر.

ويتبقى موسمين في عقد “الهريش” مع الأهلي طرابلس، حيث أنه من المقرر أن تدرس إدارة الأهلي العروض المقدمة للاعب في حال التواصل بشكل رسمي من الأندية الراغبة في ضم الهريش.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية