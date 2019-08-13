“إحصائية صادمة” قبل “ليغا”: ريال مدريد.. “الأسوأ”

218TV|خاص

ضغط إضافي وُضِع على أكتاف إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، والمدرب الفرنسي زين الدين زيدان، مع إعلان إحصائية لافتة نشرتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” عن “أفضل وأسوأ” أداء لأندية إسبانية أثناء الرحلة التحضيرية التي تسبق انطلاق الموسم الكروي الجديد من مسابقة الدوري الإسباني “ليغا”، والتي تنطلق نهاية هذا الأسبوع، وسط تأهب كبير داخل أسوار “سانتياغو برنابيو”، في ظل تصميم على تحقيق إنجازات الموسم المقبل، بعد موسم كارثي فقد فيه ريال مدريد كل ألقابه، وخرج منه “خالي الوفاض”.

صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية قالت إن نادي ريال مدريد اعتبر بحسب الاحصائية عن الرحلة التحضيرية بأنه “الأسوأ”، حينما خاض سبع مباريات تجريبية قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد، إذ نال ثلاث هزائم على يد أندية بايرن ميونيخ الألماني، وأتليتكو مدريد الإسباني، وتوتنهام هوتسبير الإنجليزي، فيما تعادل مع ناديي أرسنال الإنجليزي وروما الإيطالي، لكنه عاد وخسر أمام الأخير بركلات الترجيح، علما أنه لم يفز في المباريات التحضيرية سوى في مبارتين على أندية مغمورة على الصعيد الدولي، إذ فاز على فنربخشة التركي، وريد بول سالزبورغ النسماوي.

وتُشكّل هذه الاحصائية الصادمة “علامة قلق” أمام إدارة النادي الملكي، والقيادة الفنية التي يرأسها “زيزو”، إذ تضغط جماهير “الملكي” منذ أسابيع لعمل كل ما يمكن عمله لاستعادة كل الألقاب المفقودة أو بعضها مع قرب انطلاق المواسم الكروية الجديدة لمسابقات الدوري، وكأس ملك إسبانيا، إضافة إلى المسابقات الأوروبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية