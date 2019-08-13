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الككلي: النصر يشتكي غياب بعض النجوم

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال مدرب فريق النصر محمد الككلي في تصريحاته للمركز الإعلامي بالنادي إن الجهاز الفني لا يتنصل من مسؤوليته بعد خسارة الفريق أمام تيمبي موكاف من أفريقيا الوسطى لحساب الدور التمهيدي من أبطال أفريقيا.

وأضاف الككلي أنه يثق في قدرة اللاعبين على اقتلاع ورقة التأهل للدور الثاني من البطولة من خلال لقاء الإياب الذي سيجرى في العاصمة المصرية القاهرة بملعب بيتروسبورت.

واشتكى الككلي من بعض الغيابات التي عانى منها الفريق أبرزها المهاجم معتز المهدي الذي لم يلتحق بالصفوف في مباراة الذهاب في انتظار لقاء الإياب.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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