الككلي: النصر يشتكي غياب بعض النجوم

قال مدرب فريق النصر محمد الككلي في تصريحاته للمركز الإعلامي بالنادي إن الجهاز الفني لا يتنصل من مسؤوليته بعد خسارة الفريق أمام تيمبي موكاف من أفريقيا الوسطى لحساب الدور التمهيدي من أبطال أفريقيا.

وأضاف الككلي أنه يثق في قدرة اللاعبين على اقتلاع ورقة التأهل للدور الثاني من البطولة من خلال لقاء الإياب الذي سيجرى في العاصمة المصرية القاهرة بملعب بيتروسبورت.

واشتكى الككلي من بعض الغيابات التي عانى منها الفريق أبرزها المهاجم معتز المهدي الذي لم يلتحق بالصفوف في مباراة الذهاب في انتظار لقاء الإياب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية