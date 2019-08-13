“زهرة التوليب” يعتزل كرة القدم بعد مسيرة حافلة

قرر لاعب الوسط الهولندي ويسلي شنايدر إسدال الستار على مسيرته الكروية بالاعتزال نهائيا عالم كرة القدم بعد مسيرة حافلة مع الأندية في عدد من الدوريات الأوروبية امتدت لسبعة عشر عاما.

وحصد شنايدر ابن هولندا مجموعة كبيرة من النجاحات حيث توج بالدوري المحلي في بلاده مرة واحدة عام ألفين وثلاثة وكأس هولندا في مناسبتين فيما كان أكبر إنجازاته الاحترافية تتويجه بالثلاثية التاريخية مع إنتر ميلانو موسم ألفين وعشرة ، فضلا عن التتويج بالسوبر الإيطالي وكأس العالم للأندية ، أما مع ريال مدريد فتمكن ويسلي من ملامسة لقب الليغا مرة واحدة ، ولم تتوقف نجاحات شنايدر عند هذا الحد إذ فاز بالدوري التركي مرتين وكأس تركيا ثلاث مرات رفقة غلطة سراي .

واقترب نجم خط وسط الطواحين من التتويج باللقب الأغلى على الإطلاق كأس العالم في جنوب إفريقيا عام ألفين وعشرة بعدما جاء في المركز الثاني على حساب إسبانيا ، فيما تحصل على المركز الثالث في مونديال البرازيل ألفين وأربعة عشر .

ويعتبر السجل التهديفي للاعب خط الوسط مميزا للغاية حيث وصل لأكثر من مائة وثلاثين هدفا مع الأندية والمنتخب الهولندي.

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