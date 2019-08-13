ميسي “يُحذّر” نيمار.. ماذا قال له؟

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لم يُشكّل رحيل الموهبة البرازيلية نيمار دا سيلفا عن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم إلى صفوف نادي باريس سان جيرمان في صيف 2017 بـ”أغلى صفقة” عرفتها لعبة كرة القدم منذ انطلاقها، أي “قطيعة أو ردة فعل” بين نيمار والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، إذ حافظا على “علاقة قوية جدا” بعد أربعة مواسم لعبا فيها معا لـ”برشا” الذي يتردد إجراؤه اتصالات قد تعيد نيمار إلى ستاد “كامب نو”، لكن صحيفة إسبانية كشفت عما أسمته “رسالة تحذير” بعث بها ميسي إلى نيمار.

وفق موقع صحيفة “ماركا” الرياضية الإسبانية، فقد أجرى ميسي اتصالاً بنيمار في وقت ومكان لم تحددهما الصحيفة الرياضية الأكثر شهرة في إسبانيا، لكن ميسي أرسل تحذيرا على شكل نصيحة لنيمار طلب منه عدم التوقيع على صفقة تنقله إلى صفوف نادي ريال مدريد الإسباني، في ظل تقارير قالت إن النادي الملكي الإسباني بات مهتما بضم نيمار إلى صفوفه في الموسم المقبل، لكن الصحيفة لم تنقل “رد فعل” نيمار على تحذير ميسي، أو ما إذا كان ميسي ينقل رسالة شفوية من إدارة “برشا”، في حين لم تقل الصحيفة أيضا أي معلومات عن مستجدات التواصل بين برشلونة ونيمار.

وكانت تقارير قد كشفت أن نيمار قد رفض طلبا لإدارة نادي برشلونة طلبت الأخيرة بموجبه من اللاعب البرازيلي إعلان رفضه الانتقال إلى ريال مدريد مقابل استمرار برشلونة في إجراء اتصالات وتسويات وترتيبات لإبرام صفقة انتقال جديدة لنيمار من سان جيرمان إلى برشلونة، من دون أن يُظْهِر برشلونة أي ردة فعل على رفض نيمار، في وقت أصبح فيه الأخير بعيدا جدا عن بقائه لاعبا في صفوف “حديقة الأمراء” الباريسي.

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