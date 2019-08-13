الهلال يمطح لإقصاء الأهلي في أبطال آسيا

يستقبل الهلال ضيفه أهلي جدة على ملعب الملك سعود بالعاصمة الرياض في إياب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أسيا منتشيا بفوزه الكبير في موقعة الذهاب .

ويسعى الهلال لمواصلة طريقه لربع النهائي بعدما قاده مهاجمه الفرنسي بافيتيمبي غوميز لتحقيق الفوز في مباراة الذهاب، كما يطمح الأزرق للاستفادة من عاملي الأرض والجمهور مما يقربه كثيرا من الوجود بين الثمانية الكبار في القارة الآسيوية .

ومن المتوقع غياب لاعب وسط الهلال سلمان الفرج العائد من الإصابة بعدما أوضح المدرب رازفان لوشيتكو عدم نيته الزج به بعد ابتعاده عن الملاعب منذ الموسم الماضي.

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