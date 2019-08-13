مانغالا يعود لصفوف “الخفافيش”

تعاقد فالنسيا الإسباني مع المدافع الفرنسي إلياكويم مانغالا قادماً من صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي لمدة عامين خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأبرم الخفافيش عقداً يقضى بانتقال مدافع مانشستر سيتي السابق إلى قلعة الميستايا حتى يونيو عام 2021، بعدما خاض اللاعب تجربة اللعب مع فالنسيا لموسم واحد على سبيل الإعارة في موسم 2016-2017 .

ولم يخض اللاعب أي مباراة مع السيتي منذ عام 2017 قبل تعرضه لإصابة خطيرة على مستوى الركبة أبعدته حتى نهاية الموسم .

وكان مانغالا قد انضم إلى مانشستر سيتي مقابل 32 مليون جنيه إسترليني قادماً من بورتو البرتغالي عام 2014 لكنه فشل في إثبات نفسه في تشكيلة المدرب بيب غوارديولا .

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