انتصار صعب للبافاري وفولفسبورغ في كأس ألمانيا

استطاع بايرن ميونخ حجز مقعده في الدور الثاني من كأس ألمانيا بعدما افتتح مبارياته في المسابقة بالفوز خارج ملعبه على إنيرجي كوتبوس بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد .

وانتهى الشوط الأول للمباراة بتقدم بافاري عن طريق مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة الثانية والثلاثين، وعزز الفرنسي كينجسلي كومان تقدم البايرن بالهدف الثاني في الدقيقة الخامسة والستين قبل أن يعود ليفاندوفسكي ويسجل هدفه الثاني والثالث لفريقه قبل نهاية المباراة بخمس دقائق ، بينما تكفل بيركان تاز بتسجيل هدف إنيرجي كوتبوس الوحيد في الوقت بدل الضائع من علامة الجزاء ليبدأ البايرن حملة الدفاع عن لقبه بفوز سهل نسبيا قبل انطلاقة البوندسليغا .

وفي مباراة ثانية اضطر فولفسبورغ لخوض أشواط إضافية ليتفادى الخروج من الدور الأول بعدما تغلب على هالسيشر بخمسة أهداف مقابل ثلاثة .

ورغم تقدم أصحاب الأرض بهدف دريكوث قبل نهاية الشوط الأول بدقائق سجل فولفسبورغ هدف التعادل عن طريق فوتر فيجورست ليتبعه حيرهاردت بالهدف الثاني، ليعود هالسشير ويحرز هدف التعادل في الدقيقة السابعة والخمسين قبل أن يتقدم الضيوف بالهدف الثالث بواسطة ويليام دي أزيفيدو وتعرض فولفسبورغ لضربة قوية بعد طرد جوشا جويلافوجي قبل النهاية ليخطف أصحاب الأرض هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة بعد استغلال النقص العددي .

لكن فولفسبورغ تمكن من تسجيل هدفين في الوقت الإضافي عن طريق كونشي وبريكالو ليضمن الفريق تأهله بصعوبة للدور الثاني.

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