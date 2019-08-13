دجوكوفيتش يواصل صدارة تصنيف محترفي التنس

حافظ الصربي نوفاك دجوكوفيتش على صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين متفوقاً على الإسباني رافائيل نادال المتوج اليومين الماضيين بلقب بطولة مونتريال الكندية .

ويتربع نوفاك دجوكوفيتش في صدارة التصنيف الشهري لمحترفي التنس برصيد 12 ألفاً و325 نقطة يليه رافائيل نادال في المركز الثاني بـ7 آلاف و945 نقطة بعد تتويجه باللقب الـ35 في بطولات الماسترز.

وجاء السويسري روجر فيدرر المركز الـ3 بـ7 آلاف و460 نقطة ولم يشهد التصنيف الجديد أي تغييرات جديدة إلا بصعود الإيطالي فابيو فونيني إلى المركز الـ10 بعد وصوله إلى نهائي بطولة مونتريال للأساتذة.

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