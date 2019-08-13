النصر يصل القاهرة استعدادا لمواجهة تيمبي موكاف

وصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر إلى العاصمة المصرية القاهرة في رحلة استغرقت ثماني عشرة ساعة انطلقت من عاصمة أفريقيا الوسطى بانغي ومنها إلى الكاميرون والتوغو وأثيوبيا وصولا إلى القاهرة.

وسيخلد الفريق اليوم إلى الراحة قبل بداية التدريبات غدا استعدادا لمواجهة الإياب التي ستجمعه بفريق تيمبي موكاف من أفريقيا الوسطى لحساب الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا حيث خسر مواجهة الذهاب خارج أرضه بهدف دون مقابل.

هذا وحددت إدارة النصر الخامس والعشرين من شهر أغسطس الحالي موعدا لمواجهة الإياب بملعب بيتروسبورت في القاهرة.

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