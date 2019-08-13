رسيمًا .. اربيش مدربًا لـ”زاخو” العراقي

زاخو 13 اغسطس 2019 (وال) – أبرم المدرب الليبي في كرة القدم عبد الحفيظ أربيش عقد لتدريب الفريق الأول بنادي زاخو العراقي .

ويعد “زاخو” أحد الفرق الصاعدة حديثا إلى مصاف الدوري العراقي الممتاز، حيث ينص العقد المبرم بين الطرفين بموجب عقد يمتد لموسم واحد قابل للتجديد.

وتجدر الاشارة إلى أن اربيش سبق له أن درب العديد من الأندية الليبية منها المدينة والاتحاد والنصر ودارنس والصقور والعروبة و السويحلي وخليج سرت وكذلك درب المنتخب الليبي الأول في أكثر من مناسبة وكانت له محطة تدريبية بالجزائر. (وال – زاخو) س أ/ ع ع

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